«Улучшение качества жизни работников - приоритетная задача руководства компании «Казахмыс»

Как отметил недавно на встрече с общественностью Карагандинской области Глава государства Касым-Жомарт Токаев, казахстанцам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны. К числу таких компаний можно отнести «Казахмыс», для которой добровольный отклик на социальные проблемы – практика, ставшая правилом.

Одним из приоритетных направлений cоцответственности «Казахмыса» является забота о своих сотрудниках, которая давно вылилась за пределы банального исполнения норм Трудового кодекса. Какие дополнительные социальные обязательства перед своими работниками взял на себя медный гигант, рассказал первый заместитель председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Андрей Гайдин.

- Для многих из работников наиболее актуальным является вопрос заработной платы. Планирует ли «Казахмыс» повышение с нового года?

- На протяжении всей деятельности компании наблюдается регулярное увеличение заработной платы всех категорий работников. В частности, за последние три года рост заработной платы составил: в 2020 г. - 13,7%, в 2021 г. - 20,5%, в 2022 г. - 33%. Мы на постоянной основе проводим мониторинг социально-экономического положения работников, анализируем рынок продовольственных продуктов, непродовольственных товаров и услуг, сравниваем уровень заработной платы наших сотрудников с другими горнорудными компаниями республики. К декабрю месяцу работникам будет объявлен процент повышения заработной платы на 2023 год.

- Помимо регулярного повышения заработной платы, какие еще меры социальной ответственности, направленные на улучшение качества жизни работников, предусмотрены в компании?

- У нас постоянно внедряются социальные программы, которые нацелены как раз на то, чтобы сделать жизнь наших сотрудников лучше и комфортнее. Так, за три года реализации программы обеспечения жильем многодетным семьям работников компаний группы «Казахмыс» в дар были переданы 186 благоустроенных 4-комнатных квартир на сумму 3,8 млрд. тенге. Причем мы заранее обставили их мебелью и бытовой техникой. С начала этого года работает новая программа приобретения и безвозмездной передачи жилья работникам, имеющим на воспитании детей с особыми потребностями. В День защиты детей «Казахмыс» подарил ключи от квартир 35 таким семьям. До конца года счастливыми обладателями собственного жилья станут еще 53. Для обеспечения жильем этой категории социально-уязвимых работников в 2022 году выделено 2,7 млрд. тенге.

- А что делает компания для защиты здоровья своих сотрудников?

- В «Казахмыс» действует программа добровольного медицинского страхования наших работников и членов семей, которая заработала 1 августа и реализуется совместно со Страховой компанией «Казахмыс». Пока пилотная версия программы доступна только для работников, занятых во вредных условиях труда, с возможностью прикрепления членов семьи без ограничения по возрасту и количеству. В рамках ДМС семьям работников предоставляются бесплатно такие медицинские услуги, как неотложная медицинская помощь, амбулаторное и стационарное лечение, стоматологическое обслуживание, выезд семейного врача на дом, обеспечение лекарствами. С момента внедрения программы ДМС в первые полтора месяца за медуслугами уже обратились более 3,5 тыс. человек.

Мы также открываем собственную клинику «Ассистанса» в городе Жезказган. Сейчас ведется ремонт еще одного филиала клиники в Сатпаеве при медцентре «Жезказган». В свою очередь услуги по медстрахованию оказываются на всей территории Казахстана на базе клиник «Ассистанса» и ее партнерской сети. На круглосуточной основе работает Call-center «Архимедес Казахстан» по номеру 9080, который консультирует по всем вопросам медицинского обслуживания. Хочу еще раз подчеркнуть, что добровольное медицинское страхование не предполагает удержание с заработной платы работников, все расходы на себя берет «Казахмыс». Помимо лечения и оздоровления работников, в целях пропаганды здорового образа жизни, «Казахмыс» ежегодно заключает договоры со спортивно-оздоровительными центрами. Работники могут бесплатно посещать секции по таким видам спорта, как футбол, плавание, катание на коньках, волейбол и другие. Дополнительно по просьбе работников заключен договор на посещение спортивной секции школы «Таэквондо» для детей работников ТОО «Корпорация Казахмыс». Кроме того, работники, имеющие профессиональное заболевание могут оздоравливаться по методике кинезитерапия в центре доктора Бубновского С.М.

- Участвует ли компания в организации отдыха работников? Если да, каким образом?

- В этом году «Казахмыс» запустил обновленную программу возмещения расходов на санаторно-курортное лечение, которая позволяет всем работникам один раз в год в период трудового отпуска съездить и восстановить здоровье в любой санаторно-курортной организации Казахстана. Стоимость путевки возмещается на сумму до 125 000 тенге. За три месяца лета этой программой воспользовались свыше 600 работников, с учетом налогов и обязательных платежей в бюджет возмещено 47,5 млн. тенге. Не остаются без внимания и дети работников. За летние каникулы 2021-2022 учебного года порядка 1,5 тысяч детей провели отдых в одном из ведущих детских оздоровительных центров «Эдельвейс Боровое». При этом от общей стоимости 117 600 тенге родители оплатили 10%, все остальные затраты компания взяла на себя.

- Имеются ли дополнительные льготы для работников компании?

- Хотелось бы отметить программу адресной социальной помощи малообеспеченным работникам, которая успешно действует с 2020 года. К этой категории в компании относятся те лица, чей условный прожиточный минимум меньше либо равен прожиточному минимуму, умноженному на коэффициент корпорации 1.7 и на каждого члена семьи. Состоит адресная социальная помощь из двух видов фиксированных выплат, одна из которых ежеквартальная, вторая единовременная. Ежеквартально работникам компании выплачивается к заработной плате фиксированная сумма в размере 75 тысяч тенге на приобретение основной продуктовой корзины. 75 тысяч тенге - это та сумма, которая выплачивается работникам за вычетом обязательных платежей в бюджет, оплату которых опять-таки на себя берет «Казахмыс». Единовременная выплата в размере 56,5 тысяч тенге касается работников, имеющих детей школьного возраста. Средства рассчитаны для сбора в школу, на приобретение основной одежды и канцелярских товаров как минимум одного ребенка. В 2021 году адресную социальную получили более одной тысячи малообеспеченных семей работников.

- Видно, что для работников компании создаются все условия для развития и укрепления физического здоровья, повышения корпоративного духа, улучшения трудовых и социальных отношений в коллективе. А на какую поддержку могут рассчитывать работники, получившие производственные травмы, профессиональные заболевания?

- С уверенностью могу сказать, что вопросы семей, погибших на производстве и чаяния инвалидов по трудовому увечью и профессиональному заболеванию, находятся на особом контроле. Осуществляется ежегодная индексация выплат по утрате трудоспособности. Оказываются дополнительные виды помощи в виде покрытия расходов на санаторно-курортное лечение, приобретение лекарственных препаратов, специальное питание, протезирование и многое другое. Только за 2021 год порядка 700 инвалидов получили дополнительные виды помощи. Отдельно социальные льготы, на которые могут претендовать инвалиды и семьи погибших на производстве, отражены в Коллективном договоре, заключенном между работодателем и работниками. Принимая во внимание удорожание уровня жизни, с апреля 2022 года руководством компании было принято решение на ежемесячной основе оказывать материальную помощь в размере 36 тыс. тенге неработающим инвалидам по трудовому увечью и профессиональному заболевания, а также лицам, потерявшим кормильцев. С апреля по август материальная помощь оказана более 3 тыс. человек. Учитывая пожелания этой категории лиц, на сегодняшний день рассматривается механизм распространения программы адресной-социальной помощи на инвалидов и лиц потерявших кормильцев. Таким образом, семьи с низким ежемесячным доходом будут получать ежеквартальную материальную помощь от компании. Дополнительно для поддержания здорового образа жизни и улучшения качества жизни для данной категории граждан и их детей с нового года будет предоставлена возможность бесплатного посещения спортивных секций. Хочу еще раз подчеркнуть, что улучшение качества жизни работников - приоритетная задача руководства компании «Казахмыс».