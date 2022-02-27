Улучшение эпидситуации, снижение ставок утильсбора и повышение курса доллара – обзор событий в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошедшая неделя ознаменовалась кадровыми перестановками в ряде госструктур в Казахстане, а также улучшением ситуации с коронавирусом. Однако обстановка в мире способствовала росту курса доллара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане продолжаются реформы в системе госуправления, начатые Президентом страны после январских событий. Ведутся следствия в отношении задержанных в ходе митингов лиц. Министерством внутренних дел продолжается работа по расследованию январских событий и обеспечению правопорядка в стране. На данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2729 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 255 лиц.

По факту бездействия по службе во время беспорядков был задержан и водворен в изолятор временного содержания бывший министр обороны Мурат Бектанов.

В ходе проверок генпрокуратуры были выявлены факты сговора в действиях 44 АЗС по повышению цен на газ.

Радует, что уровень доверия в Казахстане к органам полиции за 2021 год вырос.

Также в стране активно происходят кадровые перестановки. В ЦИК поступило заявление Дариги Назарбаевой о сложении полномочий депутата Мажилиса.

Руководителем Бюро национальной статистики стал Жандос Шаймарданов.

Гендиректором АО «КазТрансОйл» с 23 февраля 2022 года избран Талгат Курманбаев.

На днях Президент РК представил нового главу МВД Марата Ахметжанова, освободив от должности Ерлана Тургумбаева.

Также им был представлен новый глава антикоррупционного ведомства Олжас Бектенов.

На этой неделе значительно улучшилась ситуация по коронавирусу в стране. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все регионы страны вышли из красных зон.

Хорошей новостью стало известие о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%.

В целом на льготное автокредитование для покупки отечественного автомобиля будет направлено 100 млрд тенге. Это из средств, находящихся в остатках на счетах АО «Жасыл даму». Условия будут следующие: 4% годовых и нулевой первоначальный взнос, срок – 7 лет.

Однако обстановка в мире стала неприятной неожиданностью недели не только для Казахстана, но и для всего мира. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе и что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.

25 февраля российские десантники взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС и договорились с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности атомной электростанции.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение российского лидера Владимира Путина и готов говорить о мире.

В связи с этими событиями в Казахстане резко вырос курс доллара. Будет ли расти курс дальше, и как события в Украине повлияют на экономику Казахстана прокомментировал эксперт.

Вчера, в связи со сложившейся ситуации в мире, под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Акорде состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности.

А вечером в Министерстве иностранных дел РК прошел брифинг по ситуации в Украине. Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами.

Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан. А. Смадияров заверил, что данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме.