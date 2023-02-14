Улучшение деловой активности в Казахстане отмечает Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ситуация с деловой активностью улучшилась после восьми последовательных месяцев нахождения в отрицательной зоне. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе 2023 года ИДА (индекс деловой активности) перешел в зону роста, составив 50,7. Улучшение деловой активности отмечено в секторе услуг и производстве, где индексы поднялись до 52,1 и 51,3, соответственно в декабре 2022 года – 49,7 и 50,7», - сообщил Берик Шолпанкулов.

Вместе с тем, по его словам, баланс рисков для глобальных перспектив по-прежнему смещен в сторону ухудшения ситуации на фоне вероятности более низких темпов роста экономики и высокой инфляции. Ввиду сохраняющихся проблем с инфляцией МВФ предостерегает от роста бюджетных расходов, которые могут еще больше увеличить инфляцию в текущих условиях.

«Оптимизм по поводу «открытия» Китая и улучшение перспектив экономического роста, наряду с ожиданием более раннего окончания ужесточения ДКП (денежно-кредитной политики) мировых центробанков, способствовали улучшению риск-сентиментов», - добавил Берик Шолпанкулов.

Было отмечено, что по итогам января 2023 года акции развитых стран (MSCI World) выросли на 7,0%, доходность 10-летних ГЦБ США снизилась на 37 базисных пункта с 3,88% до 3,51%. Индекс доллара США ослаб на 1,4%.



