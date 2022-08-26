Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Ұлттық құрылтай развивает практику прямого диалога Президента с общественностью - Госсоветник

    26 Августа 2022 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный советник РК Ерлан Карин сообщил, что в рамках Ұлттық құрылтай ведется работа по реализации поручений Главы государства. Уже разработано мобильное приложение Quryltai и планируется запуск программы для обсуждения инициатив общественников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

    Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с рядом членов Ұлттық құрылтай, в частности, с председателем республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Сериком Акылбаем и членом общественного совета Северо-Казахстанской области Сергеем Худяковым.

    В ходе встречи общественники поделились своими мнениями касательно защиты прав и законных интересов граждан, развития местного самоуправления, совершенствования деятельности общественных советов и другие.

    Ұлттық құрылтай развивает практику прямого диалога Президента с представителями общественности и экспертного сообщества, благодаря которому они могут лично доносить свои идеи и предложения.

    В рамках Ұлттық құрылтай ведется работа по реализации поручений Главы государства, данных на первом заседании Ұлттық құрылтай. Разработано мобильное приложение Quryltai, которое станет одним из основных платформ для сбора народных инициатив. Данное приложение будет размещено на всех наиболее популярных онлайн-сервисах и позволит каждому гражданину принимать участие в формировании предложений и рекомендаций по общественно важным вопросам. Мобильное приложение будет запущено в начале сентября.

    В ближайшее время на телеканале «Хабар» планируется запуск программы «Ұлттық құрылтай», где будут обсуждаться актуальные для населения вопросы и инициативы общественников. Она будет выходить один раз в месяц в прямом эфире с подключением разных регионов.
    Курултай Политика Ерлан Карин Госсоветник РК Национальный курултай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Указ Президента о выборах дал старт новому электоральному циклу – Ерлан Карин
    Некоторые общественники лояльны к деятельности госорганов – МИОР
    Новый пакет реформ замыкает процесс трансформации политической системы – Ерлан Карин
    Госсоветник провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров