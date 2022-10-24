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    Улов в 176 кг рыбы изъяли у браконьеров полицейские в Актюбинской области

    24 Октября 2022, 21:46

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полицейские изъяли 176 кг рыбы у браконьеров в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

    23 октября сотрудники полиции в районе Каргалинского водохранилища задержали троих мужчин. У рыбаков изъяли четыре мешка рыбы разных видов. Общий вес составил 176 кг: щука – 87 штук, карп – четыре штуки, лещ – три штуки, карась – одна штука.

    Установлено, что задержанные ловили рыбу сетями.

    Полицейские изъяли сети и удочки, надувную лодку, а также автомашину ВАЗ-21214 с прицепом.

    По данному факту начато досудебное расследование.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область МВД РК
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