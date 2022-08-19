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    Улицы Сыганак и Ауэзова временно закроют на ремонт в столице

    19 Августа 2022 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ремонт дорожного полотна ведется по улицам Сыганак и Ауэзова в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города продолжает ремонт дорожного полотна на столичных улицах.

    По улице Сыганак 19 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от моста «Арыс» М-3 до улицы Туркестан.

    По улице Мухтара Ауэзова с 19 по 21 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Сакена Сейфуллина до улицы Алиби Жангельдина.


    #Нур-Султан #Акимат #Дороги
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