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    Улицу Шаляпина начнут ремонтировать в Алматы

    18 Августа 2023, 18:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начинается средний ремонт улицы Шаляпина от Берегового до Ашимова протяженностью 4 километра. Его планируют завершить до 31 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что с 23:00 18 августа до 06:00 20 августа в связи с укладкой полимерного асфальтобетонного покрытия будет полностью перекрыто движение по улице Шаляпина от улицы Ашимова до улицы Яссауи.

    Ранее в Алматы были завершены дорожно-ремонтные работы на проспектах Аль-Фараби (более 9 км) и Абая (более 6,5 км).

    До конца года акимат планирует отремонтировать средним ремонтом 230 улиц протяженностью более 200 км. Всего в Алматы 2746 улиц, протяженность улично-дорожной сети составляет 3097 км. Долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в этом году планируется поднять с прошлогодних 86% до 89%, к 2025 году - до 95%.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Инфраструктурные проекты Алматы Дороги
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