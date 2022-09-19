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    Улицу Саина временно перекроют в Алматы

    19 Сентября 2022, 11:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько участков дорог перекроют на улице Саина в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности мегаполиса.

    В связи с проведением дорожных работ из-за частичного перекрытия будет затруднено движение на следующих участках дорог:

    - по восточной стороне ул. Саина в северном направлении от ул. Шаляпина до ул. Жандосова с 21:00 часов 19 сентября до 6:00 часов 20 сентября;

    - по западной стороне ул. Саина от ул. Жандосова до ул. Торайгырова с 21:00 часов 20 сентября до 6:00 часов 21 сентября и с 21:00 часов 21 сентября до 6:00 часов 22 сентября;

    - по восточной стороне ул. Саина от ул. Жандосова до ул. Торайгырова с 21:00 часов 23 сентября до 6:00 часов 24 сентября и с 21:00 часов 24 сентября до 06:00 часов 25 сентября.

    «Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - добавили в управлении.


    Алматы Дороги
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