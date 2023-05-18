Улицу Петрова в Астане закрыли на ремонт

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает средний ремонт дорожного полотна по улице Петрова, передает МИА «Казинформ».

В связи с этим участок дороги будет временно перекрыт.

Работы осуществляются по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

«Ремонт дорожного полотна проводится по улице Петрова на участке от улицы Жирентаева до проспекта Жумабаева. В связи с этим с 18 по 22 мая текущего года на этом участке будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств», - сообщили в столичном акимате.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.



