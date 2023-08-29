Улицу Айтеке би в Алматы пробьют до конца сентября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что до конца сентября этого года будет завершена пробивка дороги по улице Айтеке би между Байтурсынова и Досмухамедова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что проект данной пробивки был пересмотрен с учетом мнения жителей близлежащих домов. И я надеюсь, что восстановление пешеходных дорожек и необходимых парковочных мест удовлетворит как город, так и жителей этих улиц», - сказал аким на встрече с жителями Алмалинского района.

Кроме того, в этом году по району запланирован средний ремонт 17 улиц общей протяженностью 25 км, из них завершены работы по 3 улицам. Также в сентябре будут завершены работы по 13 улицам общей протяженностью 17,6 км.

Ранее сообщалось, что пробивку улицы Айтеке би между Байтурсынова и Досмухамедова начнут в июне.