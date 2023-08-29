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    Улицу Айтеке би в Алматы пробьют до конца сентября

    29 Августа 2023, 18:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что до конца сентября этого года будет завершена пробивка дороги по улице Айтеке би между Байтурсынова и Досмухамедова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу отметить, что проект данной пробивки был пересмотрен с учетом мнения жителей близлежащих домов. И я надеюсь, что восстановление пешеходных дорожек и необходимых парковочных мест удовлетворит как город, так и жителей этих улиц», - сказал аким на встрече с жителями Алмалинского района.

    Кроме того, в этом году по району запланирован средний ремонт 17 улиц общей протяженностью 25 км, из них завершены работы по 3 улицам. Также в сентябре будут завершены работы по 13 улицам общей протяженностью 17,6 км.

    Ранее сообщалось, что пробивку улицы Айтеке би между Байтурсынова и Досмухамедова начнут в июне.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство Дороги
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