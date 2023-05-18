Улицу Айтеке би пробьют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В июне акимат Алматы планирует начать пробивку улицы Айтеке би между Байтурсынова и Досмухамедова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июне акиматом планируется начать пробивку дороги с обустройством тротуара по улице Айтеке би между улицами Байтурсынова и Досмухамедова», - сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района.

Аким также добавил, что с начала июня начнется средний ремонт 11 улиц районного значения и 5 магистральных улиц, общей протяжённостью 25 км. На эти цели из местного бюджета выделено 4,3 млрд тенге.

«В рамках децентрализации в этом году районные акиматы начнут проводить текущий ремонт дорог. Для этого Алмалинскому району выделено 500 млн тенге, данная мера позволит охватить ремонтом 46 тысяч квадратных метров дорожного полотна», - добавил аким.



