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    Улицу Айтеке би пробьют в Алматы

    18 Мая 2023, 13:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В июне акимат Алматы планирует начать пробивку улицы Айтеке би между Байтурсынова и Досмухамедова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В июне акиматом планируется начать пробивку дороги с обустройством тротуара по улице Айтеке би между улицами Байтурсынова и Досмухамедова», - сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района.

    Аким также добавил, что с начала июня начнется средний ремонт 11 улиц районного значения и 5 магистральных улиц, общей протяжённостью 25 км. На эти цели из местного бюджета выделено 4,3 млрд тенге.

    «В рамках децентрализации в этом году районные акиматы начнут проводить текущий ремонт дорог. Для этого Алмалинскому району выделено 500 млн тенге, данная мера позволит охватить ремонтом 46 тысяч квадратных метров дорожного полотна», - добавил аким.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство Дороги
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