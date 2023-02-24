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    Улица Султана Бейбарса открылась в Астане

    24 Февраля 2023, 14:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 февраля в Астане прошла церемония открытия улицы имени Султана Бейбарса. Торжественное мероприятие, организованное по инициативе Министерства культуры и спорта РК, приурочено к 800-летию великой исторической фигуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Асхат Оралов принял участие в церемонии открытия.

    «К этой дате мы очень тщательно готовились. Учитывая ее важность, Министерством культуры и спорта было принято решение увековечить имя выдающегося полководца в столице Казахстана», — заявил министр.

    После тщательного анализа выбор пал на улицу №189 в районе Сарыарка. Это шестиполосная улица длиной более 2 км.

    «Подобными масштабными мероприятиями мы не только отмечаем юбилей Султана Бейбарса, но и отдаем дань уважения важной, как для нашей, так и для всей тюркской истории, личности. Знакомим с ней подрастающее поколение. Увековечиваем его имя в памяти народа», — подчеркнул Асхат Оралов.

    На этом акции в честь 800-летия Султана Бейбарса не заканчиваются. В этом году Министерство культуры и спорта планирует целый ряд мероприятий в честь знаменательной даты. Они будут проходить по всей стране и за ее пределами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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