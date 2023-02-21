Улана Сламбекова назначена руководителем управления внутренней политики Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области руководителем управления внутренней политики назначена Сламбекова Улана Сламбековна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

38-летняя Улана Сламбекова уроженка Таласского района Жамбылской области.

Высшее образование получила в Таразском государственном университете имени М.-Х. Дулати по специальности «управление персоналом» (квалификация «экономист»).

Трудовую деятельность начала в 2005 году экономистом крестьянского хозяйства «Акшукур» Таласского района.

В разные годы работала в структуре отдела внутренней политики акимата города Тараза.

Занимала должности главного специалиста, заведующего сектором по работе с молодежью, заместителя руководителя отдела. Работала в общественно-политической сфере, а также со средствами массовой информации.

С ноября 2016 года по сегодняшний день возглавляла отдел внутренней политики акимата города Тараза.

Фото: пресс-служба Жамбылского областного акимата