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    Улана Сламбекова назначена руководителем управления внутренней политики Жамбылской области

    21 Февраля 2023, 20:56

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области руководителем управления внутренней политики назначена Сламбекова Улана Сламбековна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    38-летняя Улана Сламбекова уроженка Таласского района Жамбылской области.

    Высшее образование получила в Таразском государственном университете имени М.-Х. Дулати по специальности «управление персоналом» (квалификация «экономист»).

    Трудовую деятельность начала в 2005 году экономистом крестьянского хозяйства «Акшукур» Таласского района.

    В разные годы работала в структуре отдела внутренней политики акимата города Тараза.

    Занимала должности главного специалиста, заведующего сектором по работе с молодежью, заместителя руководителя отдела. Работала в общественно-политической сфере, а также со средствами массовой информации.

    С ноября 2016 года по сегодняшний день возглавляла отдел внутренней политики акимата города Тараза.

    Фото: пресс-служба Жамбылского областного акимата

    Автор:

    Галина Скрипник

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