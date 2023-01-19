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    Улан Досымбеков назначен акимом Каратальского района Жетысуской области

    19 Января 2023, 10:21

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением и.о. акима Жетысуской области Досымбеков Улан Алдибекович назначен акимом Каратальского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Досымбеков Улан Алдибекович родился в 1984 году. Образование высшее. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Академию экономики и права им. У.А. Джолдасбекова, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальностям – юриспруденция, учет и аудит, государственное и местное управление.

    Трудовой путь начал главным специалистом Коксуского районного маслихата.

    В разные годы работал акимом Алгабасского сельского округа, руководителем аппарата акима, заместителем акима Коксуского района.

    С ноября 2022 года – заместитель акима Каратальского района.

    Распоряжением акима области Исабеков Ерлан Шойевич освобожден от должности акима Каратальского района в связи с переходом на другую работу.


    Фото: facebook.com/Akimatkoksu

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акимат Назначения Жетысуская область
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