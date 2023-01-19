Улан Досымбеков назначен акимом Каратальского района Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением и.о. акима Жетысуской области Досымбеков Улан Алдибекович назначен акимом Каратальского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Досымбеков Улан Алдибекович родился в 1984 году. Образование высшее. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Академию экономики и права им. У.А. Джолдасбекова, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальностям – юриспруденция, учет и аудит, государственное и местное управление.

Трудовой путь начал главным специалистом Коксуского районного маслихата.

В разные годы работал акимом Алгабасского сельского округа, руководителем аппарата акима, заместителем акима Коксуского района.

С ноября 2022 года – заместитель акима Каратальского района.

Распоряжением акима области Исабеков Ерлан Шойевич освобожден от должности акима Каратальского района в связи с переходом на другую работу.





Фото: facebook.com/Akimatkoksu