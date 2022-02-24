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    Улан Байжанов назначен заместителем Генерального прокурора РК

    24 Февраля 2022, 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Байжанов Улан Сапарович назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Улан Байжанов родился в 1958 году в Алма-Ате.

    Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1980), ю рист.

    Трудовой стаж:

    - старший юрисконсульт КП «КазГУград» (1980-1983);

    - Начальник отдела РО «Казкнига» Госкомиздата Казахской ССР (1983-1987);

    - инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органов, заведующий государственно-правовым отделом Алма-Атинского горисполкома (1987-1991);

    - начальник Управления юстиции Алматы, член коллегии Министерства юстиции Республики Казахстан (1991-1995);

    - генеральный директор правового центра «Алматы - Зан» (1995-1997);

    - вице-президент ОАО «Казахтелеком» (1997-1999);

    - вице-министр Министерства государственных доходов РК (1999-2002);

    - исполнительный директор по правовому обеспечению ЗАО «НК «КазМунайГаз» (2003);

    - Заместитель генерального директора ЗАО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» (2003);

    - президент ЗАО «Нефтеконсалтинг» (АО «КазМунайГазКонсалтинг») (2003-2005);

    - пуководитель аппарата президента АО НК «КазМунайГаз», вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз» (2005-2008);

    - управляющий директор АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (2009-2011);

    - руководитель Аппарата Генерального Прокурора Республики Казахстан, специальный представитель Генеральной прокуратуры РК в странах Европы и международных организациях (2011-2015);

    - ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2015-2017);

    - заместитель председателя правления АО «Казкоммерцбанк» (2017-2018);

    - председатель Ревизионной комиссии НОК РК (с 2020);

    С 2021 года занимал должность независимого директора АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде».

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