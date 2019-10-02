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    Улан-Батор заинтересован в приобретении автобусов из Семея

    2 Октября 2019, 20:41

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Город Семей посетила делегация из Монголии. Администрация Улан-Батора заинтересована в приобретении автобусов семейского производства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр города.

    Как отмечалось на встрече делегации из Монголии с акимом Семея, планируется приобретение автобусов. Ежедневно на маршрутах в монгольской столице работают более 900 автобусов. Автобусный парк составляет 1200 единиц транспорта российского, корейского, китайского и белорусского производства. В этом году возникла необходимость в обновлении автобусного парка.

    Представители администрации Улан-Батора и бизнес-сообщества уже посетили Китай, Корею и Европу, где ознакомились с производством и техническими характеристиками автобусов. Город Семей был выбран неслучайно, в Улан-Баторе такие же климатические условия.

    Если стороны договорятся, то на дороги Улан-Батора запустят 300 автобусов из Семея.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Восточно-Казахстанская область Акимат Промышленность Транспорт Монголия
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