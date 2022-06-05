Ультрамарафон «Ұлытауға тағзым» организовали преподаватели карагандинского вуза

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 25 преподавателей Карагандинского университета имени академика Е. Букетова приняли участие в ультрамарафоне «Ұлытауға тағзым». Забег посвящен полувековому юбилею вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым в 04:00 с площади Жастар стартовал старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и спортивной подготовки Бакдаулет Тлеубек. Он пробежит 42 км.

По словам организаторов, за два дня марафонцы должны преодолеть 700 км по маршруту Караганда – Улытау.

«Марафон разделен на пять групп. Один из марафонцев пробежит 50 км, другие преодолеют 42 и 30 км. Я решил закончить дистанцию на 21 км», - сказал организатор спортивного мероприятия Марат Тұрымов.

Завершится марафон перед музеем Улытауского района.