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    Ультрамарафон «Ұлытауға тағзым» организовали преподаватели карагандинского вуза

    5 Июня 2022, 06:18

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 25 преподавателей Карагандинского университета имени академика Е. Букетова приняли участие в ультрамарафоне «Ұлытауға тағзым». Забег посвящен полувековому юбилею вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первым в 04:00 с площади Жастар стартовал старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и спортивной подготовки Бакдаулет Тлеубек. Он пробежит 42 км.

    По словам организаторов, за два дня марафонцы должны преодолеть 700 км по маршруту Караганда – Улытау.

    «Марафон разделен на пять групп. Один из марафонцев пробежит 50 км, другие преодолеют 42 и 30 км. Я решил закончить дистанцию на 21 км», - сказал организатор спортивного мероприятия Марат Тұрымов.

    Завершится марафон перед музеем Улытауского района.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Вузы Спорт
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