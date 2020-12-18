Ультрамарафон посвятил Дню Независимости бегун из Уральска

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ультрамарафонец из Уральска Баубек Ильясов пробежал 230 километров за 23 часа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook Министерства культуры и спорта РК.

Баубек Ильясов - опытный марафонец. Член клуба Uralsk Runners. Сначала были 10-15 км, позже расстояния стали серьезными. Молодой человек не пропускает ни один республиканский марафон. Участвует и в международных турнирах.

«В этот раз бегун свой марафон посвятил Дню Независимости. Он без остановки осилил расстояние между Уральском - Шынгырлау и родником Саркырама. Его Баубек Ильясов преодолел за 23 часа 40 минут», - отметили в Министерстве культуры и спорта.