Ультрамарафон кочевников сделал первую остановку в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Астане 25 апреля стартовал ультрамарафон Nomad Run. Пять профессиональных бегунов на большие дистанции за день добрались до Караганды, где встретились с местными легкоатлетами и пригласили их присоединиться к ним. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники забега поставили перед собой цель – преодолеть более 7500 км за месяц. Маршрут ультрамарафона пройдет через весь Казахстан и охватит 18 городов и более 100 населенных пунктов. Инициатор проекта – Маргулан Ермаганбетов.

«Наша главная цель – пропаганда здорового образа жизни и развитие внутреннего туризма. В Европе забеги совмещают туризм, путешествие и спорт. Я решил, что и нам нужно развиваться в этом направлении. В прошлом году я сам проложил маршрут Алтай – Атырау. В общей сложности пробежал 1800 км», – сообщил организатор забега NomadRun.

Идею Маргулана Ермаганбетова поддержали несколько человек. Это бегуны из Костаная Дмитрий Каптел и Мендыбай Алимгазинов и Тохтар Галымжан из Усть-Каменогорска. Был еще один сверхмарафонец, который в последний момент сошел с дистанции. Зато свой вклад в забег внес бывший карагандинец, а ныне житель столицы Тимур Абилов. Спортсмен пробежал 40 км.

«Когда один из участников не смог побежать, я вызвался поддержать ребят. К сожалению, дальше не бегу: есть другие обязательства. Но верю, что участники забега справятся с поставленной задачей, и призываю всех присоединиться к ним. Сам я занимаюсь триатлоном. Поэтому знаю, что для физически подготовленного человека несложно пробежать в сутки 40–60 км. Это будет длинная хорошая аэробная тренировка для любителя-триатлета. Но можно пробежать и 2, и 5, и 10 км – сколько вы захотите», – говорит Тимур Абилов.

По пути следования маршрута бегуны будут останавливаться в областных центрах и агитировать казахстанцев присоединиться к марафону кочевников.

Следующая остановка – Жезказган. Закончится суперзабег через месяц в Актау. Если участники уложатся по времени и километражу, ультрамарафон NomadRun может попасть в Книгу рекордов Казахстана.



