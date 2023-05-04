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    Ультрамарафон к 7 мая: военнослужащий Бауыржан Абдыхаим прибыл в Караганду

    4 Мая 2023, 23:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Стартовавший второго мая текущего года в поселке Акжал Карагандинской области военнослужащий Центрального спортивного клуба ефрейтор Бауыржан Абдыхаим прибыл в шахтерскую столицу. Позади населенные пункты Аксу-Аюлы и Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Для поддержки легкоатлета лучшие спортсмены регионального командования «Астана» организовали встречу и сопроводили его по Караганде до следующей границы областного центра. Вместе с Бауыржаном Абдыхаимом они пробежали около 20 километров.

    Для бегущей по городу колонны спортсменов от Стелы Независимости до Центра бокса им. Серика Сапиева, а также у Карагандинского государственного медицинского университета были организованы «живые коридоры». Студенты, военнослужащие и горожане приветствовали Бауыржана Абдыхаима, упорно двигающегося к своей цели.

    Теперь ультрамарафонец держит курс на Осакаровку. В пути Бауыржана Абдыхаима сопровождают медики, массажисты, тренеры, военные полицейские, представители Книги рекордов Казахстана.

    Каждые 50 километров он делает десятиминутную остановку для приема пищи. В основном это белковые продукты, овощи и фрукты. На ходу спортсмен также пьет воду и подкрепляется казахстанским шоколадом.

    Как утверждают организаторы мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества и Дню Победы, Бауыржан Абдыхаим находится в отличной форме и сохраняет боевой настрой. Финишировать он намерен 6 мая в столице нашей Родины – Астане.

    Следует отметить, что в Вооруженных силах страны поддерживается традиция посвящать свои рекорды памятным датам и государственным праздникам.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минобороны РК Вооруженные силы
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