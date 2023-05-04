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Ультрамарафон к 7 мая: военнослужащий Бауыржан Абдыхаим прибыл в Караганду

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Мая 2023, 23:41
Ультрамарафон к 7 мая: военнослужащий Бауыржан Абдыхаим прибыл в Караганду

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Стартовавший второго мая текущего года в поселке Акжал Карагандинской области военнослужащий Центрального спортивного клуба ефрейтор Бауыржан Абдыхаим прибыл в шахтерскую столицу. Позади населенные пункты Аксу-Аюлы и Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Для поддержки легкоатлета лучшие спортсмены регионального командования «Астана» организовали встречу и сопроводили его по Караганде до следующей границы областного центра. Вместе с Бауыржаном Абдыхаимом они пробежали около 20 километров.

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Для бегущей по городу колонны спортсменов от Стелы Независимости до Центра бокса им. Серика Сапиева, а также у Карагандинского государственного медицинского университета были организованы «живые коридоры». Студенты, военнослужащие и горожане приветствовали Бауыржана Абдыхаима, упорно двигающегося к своей цели.

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Теперь ультрамарафонец держит курс на Осакаровку. В пути Бауыржана Абдыхаима сопровождают медики, массажисты, тренеры, военные полицейские, представители Книги рекордов Казахстана.

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Каждые 50 километров он делает десятиминутную остановку для приема пищи. В основном это белковые продукты, овощи и фрукты. На ходу спортсмен также пьет воду и подкрепляется казахстанским шоколадом.

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Как утверждают организаторы мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества и Дню Победы, Бауыржан Абдыхаим находится в отличной форме и сохраняет боевой настрой. Финишировать он намерен 6 мая в столице нашей Родины – Астане.

Следует отметить, что в Вооруженных силах страны поддерживается традиция посвящать свои рекорды памятным датам и государственным праздникам.

Минобороны РК   Вооруженные силы  
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