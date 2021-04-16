Укреплять солидарность тюркского мира через развитие Туркестана призвал советник Президента Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник Президента Турецкой Республики Ялчин Топчу поблагодарил Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева за вклад в укрепление сотрудничества между странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«31 марта состоялся неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Мы подняли там вопрос об единстве тюркских народов. Все тюркоязычные народы и тюркский мир должны совместно укреплять свое сотрудничество. Решения, принятые на саммите в Туркестане, имеют особое значение. Это очень важно не только для тюркоязычных государств, но и для других регионов», - сказал Ялчин Топчу на международной видеоконференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира».

Отметив важность единства тюркского мира на современном этапе, он особо подчеркнул заслуги Елбасы в процветании братских стран.

«Мы хотим, чтобы тюркский мир стал единым, направляя наши усилия в единое русло. Почетный Председатель Тюркского совета Елбасы Нурсултан Назарбаев проделал большую работу по развитию тюркского сотрудничества. Поэтому хочу поблагодарить его за кропотливый труд. Старейшина тюркского мира уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил с несколькими инициативами на неформальном саммите в Туркестане. Туркестан – духовная столица тюркского мира. Развивая город Туркестан, мы возрождаем наши общие ценности и укрепляем солидарность тюркского мира. Очень важна однородность всего тюркского мира. Благодаря самоотверженному труду, значимым инициативам Елбасы, возрождаются и возрождаются важнейшие ценности Великой степи», - заключил советник Президента Турции.

Напомним, 31 марта 2021 года состоялся неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. По итогам саммита ССТГ была принята Туркестанская декларация.







