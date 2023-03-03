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    Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт

    3 Марта 2023, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экономист Асылбек Куздеубаев прокомментировал укрепление тенге к доллару США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По мнению эксперта, укрепление курса тенге - явление, повторяющееся каждый год.

    «Мы можем лишь констатировать основную причину нынешнего укрепления курса тенге. Это напрямую связано с периодом, в котором суммируются налоговые платежи. То есть, сейчас все финансовые операции осуществляются в тенге. Поэтому, это является основным фактором укрепления тенге. В течение следующего месяца можно ожидать процесса повторного ослабления тенге», - сказал Асылбек Куздеубаев корреспонденту МИА «Казинформ».

    Экономист считает, поскольку укрепление тенге на данный момент является кратковременным явлением, то влияние на инфляцию будет незначительным.

    «В связи с кратковременным укреплением курса тенге неэффективно приобретать в больших объемах иностранную валюту. Ведь в дальнейшем ослабление тенге может продолжиться. У нас по мере падения тенге и роста курса доллара цены на внутреннем рынке растут. Однако, когда курс тенге укрепляется, почему-то цены на рынке не снижаются. Например, можно отметить цены на жилье, цены на продукты питания. Цены на продукты могут снизиться в ближайшее время - однако этот тренд стоит ожидать к концу лета - в начале осени. То есть это не будет связано с укреплением тенге на этот раз. К осени предложение по фруктам-овощам и посевным культурам увеличится. Соответственно, это влияет на падение цен. Такое явление повторяется каждый год», - пояснил эксперт.

    Ранее в Национальном банке объяснили причины укрепления национальной валюты. По итогам февраля, курс тенге укрепился на 3,2% до 445,66 тенге за доллар США.

    Согласно данным KASE, средневзвешенный курс доллара составил 435,53 тенге.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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