Укрепление тенге в 2023 году объяснили в Нацбанке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие текущего года тенге укрепился на 2,2% до 452,26 тенге за доллар США. Такие данные озвучил заместитель председателя Национального банка Казахстана Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поддержку тенге оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, а также обязательные продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 50% на сумму 1,9 млрд долларов США. Повышение сбалансированности валютного рынка позволило снизить эту долю с 1 июля текущего года до 30%», - сказал он во время заседания Правительства РК.

По его словам, сохраняется привлекательность тенговых инструментов. Уровень долларизации депозитов снизился с 31,6% в декабре 2022 года до 28,4% по итогам мая этого года. Приток иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги с начала года увеличился на 78 млрд тенге.

«Валютные интервенции Национальный Банк не проводил. Дальнейшая динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования», - добавил Виталий Тутушкин.