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    Укрепление тенге в 2023 году объяснили в Нацбанке

    12 Июля 2023, 11:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие текущего года тенге укрепился на 2,2% до 452,26 тенге за доллар США. Такие данные озвучил заместитель председателя Национального банка Казахстана Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поддержку тенге оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, а также обязательные продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 50% на сумму 1,9 млрд долларов США. Повышение сбалансированности валютного рынка позволило снизить эту долю с 1 июля текущего года до 30%», - сказал он во время заседания Правительства РК.

    По его словам, сохраняется привлекательность тенговых инструментов. Уровень долларизации депозитов снизился с 31,6% в декабре 2022 года до 28,4% по итогам мая этого года. Приток иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги с начала года увеличился на 78 млрд тенге.

    «Валютные интервенции Национальный Банк не проводил. Дальнейшая динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования», - добавил Виталий Тутушкин.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика Тенге
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