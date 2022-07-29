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    • Укрепление тенге объяснил эксперт

    29 Июля 2022 14:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Курс тенге к доллару США на Казахстанской фондовой бирже KASE стартовал с укрепления до отметки 474. Это связано со стабилизацией цены на нефть марки Brent, объяснил экономист Галымжан Айтказин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он подчеркнул, что нефть марки Brent торгуется у отметки 100 USD за баррель и падающим индексом доллара (DXY), который после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы США перестал расти.

    «Между прочим, ФРС США дал понять, что повышение ставок будет крайне осторожным в текущих условиях, а экономика США после выхода окончательных данных по ВВП за второй квартал, оказалась в технической рецессии. Поэтому, такое положение дел может оказать некоторую поддержку обменному курсу тенге, но при этом не сулит значительного укрепления, как было весной», - пояснил эксперт в своем Telegram-канале.

    По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 478,78 (-1,38), к евро – 486,01 (-0,92), к рублю – 7,97 (+0,03).

    На прошлой неделе в обменных пунктах Нур-Султана и Алматы доллар продавался по 489 тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    #Экономика #Тенге
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