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    Укрепление сотрудничества с ООН обсудили в Алматы

    19 Августа 2023, 00:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в Алматы встретился с главами представительств агентств ООН, аккредитованных в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе МИД, глава внешнеполитического ведомства поздравил с 30-летием присутствия ООН в Казахстане, подчеркнув высокий уровень взаимодействия между нашей страной и глобальной Организацией за этот период. Отмечая позицию Казахстана о важности развития многостороннего партнерства, министр заявил, что Казахстан продолжит сбалансированную многовекторную прагматичную внешнюю политику с акцентом на предотвращение текущих признаков геополитической фрагментации международного сообщества.

    Особое внимание было уделено инициативе Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана.

    «Казахстан заинтересован в обеспечении мира и безопасности в регионе. Уверен, что данный Центр станет катализатором достижения устойчивого развития и процветания всего региона», – отметил Мурат Нуртлеу.

    Учитывая, что в Алматы базируются агентства ООН с региональным мандатом, стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества в рамках Организации, а также проектную деятельность по актуальным вопросам, стоящим перед странами Центральной Азии.

    В свою очередь, представители ООН проинформировали о текущей деятельности структур Организации и приоритетах ее развития. Сообщили о готовности оказывать содействие Правительству РК в целях обеспечения устойчивого развития как на региональном, так и на страновом уровне.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    МИД РК Алматинская область Международная деятельность РК
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