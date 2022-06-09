Укрепление рубля связано с факторами, не имеющими прямого влияния на тенге - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последней декаде мая курс рубля достигал минимального значения с февраля 2018 года. Существенную роль в стремительном укреплении рубля сыграли меры контроля за движением капитала, предпринятые Российской Федерацией. В частности, обязательная продажа экспортерами части валютной выручки, запрет на вывод капитала из страны и другие. Об этом сообщила зампредседателя Нацбанка РК Алия Молдабекова, комментируя ситуацию на валютном рынке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фининститута.

Большее укрепление курса рубля по сравнению с тенге привело к изменению взаимной котировки с 5 – 5,5 до 7 тенге за рубль. Как отметила Алия Молдабекова, такое смещение паритета не было обусловлено фундаментальными изменениями во взаимной торговле или структурах экономик РФ и Казахстана.

«Тенге не укрепился так же сильно, как рубль, потому что укрепление рубля связано с очень специфическими факторами, не имеющими прямого влияния на нашу национальную валюту», - заявила она.

В отношении дальнейшей ситуации с курсом рубля и тенге, по словам Алии Молдабековой, Национальный Банк не ставит перед собой цель вмешиваться в рыночное курсообразование тенге.

«Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены. Наша цель – предотвращение дестабилизации на внутреннем финансовом рынке и сглаживание излишней волатильности, но никак не таргетирование какого-то определенного уровня курса», - подчеркнула зампредседателя Нацбанка РК.

Ранее сообщалось, что за май о бменный курс тенге укрепился на 6,8%.



