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    Укрепление рубля связано с факторами, не имеющими прямого влияния на тенге - Нацбанк

    9 Июня 2022, 16:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последней декаде мая курс рубля достигал минимального значения с февраля 2018 года. Существенную роль в стремительном укреплении рубля сыграли меры контроля за движением капитала, предпринятые Российской Федерацией. В частности, обязательная продажа экспортерами части валютной выручки, запрет на вывод капитала из страны и другие. Об этом сообщила зампредседателя Нацбанка РК Алия Молдабекова, комментируя ситуацию на валютном рынке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фининститута.

    Большее укрепление курса рубля по сравнению с тенге привело к изменению взаимной котировки с 5 – 5,5 до 7 тенге за рубль. Как отметила Алия Молдабекова, такое смещение паритета не было обусловлено фундаментальными изменениями во взаимной торговле или структурах экономик РФ и Казахстана.

    «Тенге не укрепился так же сильно, как рубль, потому что укрепление рубля связано с очень специфическими факторами, не имеющими прямого влияния на нашу национальную валюту», - заявила она.

    В отношении дальнейшей ситуации с курсом рубля и тенге, по словам Алии Молдабековой, Национальный Банк не ставит перед собой цель вмешиваться в рыночное курсообразование тенге.

    «Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены. Наша цель – предотвращение дестабилизации на внутреннем финансовом рынке и сглаживание излишней волатильности, но никак не таргетирование какого-то определенного уровня курса», - подчеркнула зампредседателя Нацбанка РК.

    Ранее сообщалось, что за май о бменный курс тенге укрепился на 6,8%.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Нацбанк Казахстана Экономика Россия Тенге
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