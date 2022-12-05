Укравшего золото и украшения на 30 млн тенге домушника задержали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Серийного домушника, охотившегося на деньги и золотые украшения горожан, задержали в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Абайское районное управление полицици в период с июля по ноябрь с заявлением обратились более 10 человек, проживающих в частном секторе мегаполиса. Местные жители сообщили, что во время их отсутствия, в их дома через окно проник неизвестный и похитил ценные вещи, а именно деньги и золото. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 30 млн тенге. Заявления полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст.188 УК РК «Кража».

На установление личности подозреваемого и его задержание оперативникам потребовалось несколько месяцев. Полицейские выяснили, что ко всем квартирным кражам имеет отношение молодой человек, ранее судимый за идентичное преступление. Его задержание сотрудники криминальной полиции провели в одном из развлекательных центров. Полицейские доставили подозреваемого в управление полиции.

На сегодня доказана его причастность к 15 фактам краж чужого имущества. В ходе досудебного расследования также установлено, что похищенные золотые украшения он сбывал на рынках города, а деньги тратил на собственные нужды.

Суд санкционировал арест мужчины. Полиция проверяет причастность подозреваемого лица и к другим аналогичным преступлениям.





Фото: polisia.kz