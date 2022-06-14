Украинские медпрепараты заменить на индийские и российские намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблем с лекарственным обеспечением в Казахстане не имеется. Об этом на заседании Правительства заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране проблем с лекарственным обеспечением не имеется. 70 % доставлено на склады единого дистрибьютора и медицинских организаций. Поликлиники и больницы полностью обеспечиваются лекарствами», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопрос Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

Глава Минздрава также остановилась на ситуации с украинскими медицинскими препаратами.

«По препаратам украинского производства пересмотрены договоры, а также проводятся конкурсы по поставкам с индийскими и российскими поставщиками. Данный вопрос находится на строгом контроле Министерства», - пояснила Ажан Гиният.

Ранее сообщалось, что объем производства лекарств вырос на 5 % в Казахстане.

«За 2021 год фармацевтическая промышленность показала положительную динамику, при этом объемы производства фармацевтической продукции составляют 124 % по сравнению с 2020 годом. За январь – апрель текущего года эти объемы выросли на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщила Ажар Гиният.