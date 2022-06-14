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    Украинские медпрепараты заменить на индийские и российские намерены в РК

    14 Июня 2022, 11:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблем с лекарственным обеспечением в Казахстане не имеется. Об этом на заседании Правительства заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В стране проблем с лекарственным обеспечением не имеется. 70 % доставлено на склады единого дистрибьютора и медицинских организаций. Поликлиники и больницы полностью обеспечиваются лекарствами», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопрос Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

    Глава Минздрава также остановилась на ситуации с украинскими медицинскими препаратами.

    «По препаратам украинского производства пересмотрены договоры, а также проводятся конкурсы по поставкам с индийскими и российскими поставщиками. Данный вопрос находится на строгом контроле Министерства», - пояснила Ажан Гиният.

    Ранее сообщалось, что объем производства лекарств вырос на 5 % в Казахстане.

    «За 2021 год фармацевтическая промышленность показала положительную динамику, при этом объемы производства фармацевтической продукции составляют 124 % по сравнению с 2020 годом. За январь – апрель текущего года эти объемы выросли на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщила Ажар Гиният.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Минздрав РК Здравоохранение Россия Украина Индия
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