Украинские эксперты и спасатели работают в Тегеране в связи с крушением лайнера

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор иранского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Хасан Резаифар объявил о начале работ украинских специалистов экспертной и поисково-спасательной группы в Тегеран, передает МИА «Казинформ».

«Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины», - ранее сообщил он.

Отметим, что государственный секретарь США Майк Помпео допустил, что украинский самолет в Иране упал из-за технической неисправности. Власти США пока не знают причин падения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, но они не исключают, что причиной могла быть техническая неисправность. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в четверг в эфире телеканала Fox News.

Главу внешнеполитического ведомства США попросили прокомментировать утверждения о том, что авиалайнер Boeing 737 мог быть по ошибке сбит иранской стороной. «Проводится расследование, я надеюсь, что иранцы в полной мере будут сотрудничать», - подчеркнул Помпео. Он отметил, что весь мир должен знать, безопасны ли полеты в Иран, а также из этой страны. По словам Помпео, если имеется риск, то авиакомпаниям придется принять решения, чтобы не подвергать угрозе пассажиров.

В свою очередь, премьер-министр Канады допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно. Он подчеркнул, что необходимо больше информации для того, чтобы говорить об этом с уверенностью.

«Мы хотим знать больше, мы намерены работать с международными официальными лицами, со следствием и с Ираном, чтобы получить ответы на вопрос, что же все-таки произошло. Мы осознаем, что это могло быть непреднамеренно, но нужно больше информации», - сказал он. «Чтобы сделать окончательные выводы о преднамеренности таких действий, нам нужно провести полное и прозрачное расследование», - подчеркнул Трюдо.

Напомним, 8 января украинский пассажирский лайнер потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, экипаж и все пассажиры погибли.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главам ряда государств, граждане которых погибли в результате крушения.

МИД РК подтвердил, что казахстанцев не было на борту самолета МАУ.

В Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК порекомендовали казахстанским авиакомпаниям воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина будет добиваться максимально открытого расследования авиакатастрофы.

Фото: Abedin Taherkenareh/EPA/ТАСС