Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией

КИЕВ. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Делегация Киева прибыла в понедельник на границу с Беларусью для участия в переговорах с Россией. Об этом сообщили в офисе украинского президента, отметив, что прекращение огня и отвод войск с территории Украины являются ключевым вопросом встречи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента.

«Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», - подчеркивается в нем.

В состав делегации Киева на переговорах с РФ входят министр обороны Алексей Резников и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.