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    Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией

    28 Февраля 2022, 15:21

    КИЕВ. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Делегация Киева прибыла в понедельник на границу с Беларусью для участия в переговорах с Россией. Об этом сообщили в офисе украинского президента, отметив, что прекращение огня и отвод войск с территории Украины являются ключевым вопросом встречи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента.

    «Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», - подчеркивается в нем.

    В состав делегации Киева на переговорах с РФ входят министр обороны Алексей Резников и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Беларусь Россия Украина
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