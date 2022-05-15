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    Украина выиграла конкурс «Евровидение»

    15 Мая 2022, 08:35

    ТУРИН. КАЗИНФОРМ - В финале конкурса «Евровидение-2022» победила украинская группа Kalush Orchestra. В тройке призеров также Великобритания и Испания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Песня Stefania заняла первое место после оглашения результатов зрительского голосования.

    Солист Олег Псюк посвятил эту песню своей матери, а также всем женщинам, которые оберегают своих детей от ужасов войны. Конкурс в этом году проходит в итальянском Турине.

    Kalush - рэп-группа, основанная в 2019 году. Она названа в честь города Калуш в Ивано-Франковской области Украины.

    По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины победили с большим отрывом - они получили 631 балл.

    Второе место с 466 баллами заняла Великобритания. От нее выступал певец Сэм Райдер с песней Space Man («Космический человек»). Певец, который прошел путь от рабочего на стройке до звезды Tik Tok, смог вывести страну в тройку победителей после того, как Великобритания два года подряд занимала на «Евровидении» последнее место (в 2019-м и 2021 годах).

    На третьем месте оказалась Испания - певица Шанель с песней SloMo («Замедленная съемка»). Она родом с Кубы - Шанель родилась в Гаване и переехала в Каталонию в возрасте трех лет.

    Также в пятерке оказались Швеция и Сербия.

    Швецию представляла певица Корнелия Якобс с песней Hold Me Closer («Обними меня крепче»), Сербию - Констракта с композицией In Corpore Sano («В здоровом теле»).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Культура Украина
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