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    Украина ожидает от Ирана полного и открытого расследования авиакатастрофы – Владимир Зеленский

    11 Января 2020, 14:49

    КИЕВ. УКРИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - Украина ожидает от Ирана полного и открытого расследования катастрофы украинского самолета, привлечения виновных к ответственности, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

    «Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в авиакатастрофе украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплате компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», - отметил Президент.

    Он выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий.

    «Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», - добавил Зеленский.

    Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО

    Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского самолета.

    8 января украинский самолет со 180 пассажирами упал у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

    В свою очередь, премьер-министр Канады допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно. Он подчеркнул, что необходимо больше информации для того, чтобы говорить об этом с уверенностью.

    «Мы хотим знать больше, мы намерены работать с международными официальными лицами, со следствием и с Ираном, чтобы получить ответы на вопрос, что же все-таки произошло. Мы осознаем, что это могло быть непреднамеренно, но нужно больше информации», - сказал он. «Чтобы сделать окончательные выводы о преднамеренности таких действий, нам нужно провести полное и прозрачное расследование», - подчеркнул Трюдо.

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    Происшествия Украина Иран Катастрофа украинского Боинга
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