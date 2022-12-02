Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Украденный скот на 5 млн тенге вернули владельцам полицейские ВКО

    2 Декабря 2022, 21:45

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Украденный скот на 5 млн тенге вернули владельцам полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На территории Восточно-Казахстанской области с 28 по 30 ноября сотрудники полиции провели республиканское ОПМ «Скотокрад», направленное на выявление лиц, причастных к совершению краж скота, их задержанию и привлечению к уголовной ответственности. За два дня сотрудники криминальной полиции раскрыли 10 фактов ранее совершенных скотокрадств, одно из которых тяжкой категории. Полицейские вернули владельцам 19 животных на сумму свыше пяти миллионов тенге.

    Помимо этого, стражи порядка совместно с территориальными службами ветеринарии проверили более 400 машин, перевозящих скот и мясную продукцию. Проверка коснулась и крестьянских хозяйств, отгонных точек и мест реализации скота и мясной продукции. Выявлено 35 правонарушений в области ветеринарии (ст. 406КоАП РК), в том числе 22 за перевозку домашнего скота или мяса без соответствующих документов.

    Всего за 48 часов проводимого ОПМ к ответственности за выпас скота привлечено более 80 владельцев.


    Фото: polisia.kz
    Восточно-Казахстанская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Скрывавшегося восемь лет преступника задержали в Актобе
    Схрон оружия обнаружили в Алматинской области
    Житель Жамбылской области пытался реализовать свыше 230 кг наркотиков
    Притворявшийся помощником по онлайн-займам мошенник обманул на 1,7 млн тенге жительницу Рудного
    Популярное
    1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
    3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
    4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
    5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Новости партнеров