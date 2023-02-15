Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Украденное из магазина во время январских событий оружие нашли в Таразе

    15 Февраля 2023, 11:52

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Украденный из оружейного магазина Алматы карабин и газовый пистолет нашли в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

    В Жамбылской области продолжается работа по изъятию похищенного и находящегося в незаконном обороте оружия. Очередной тайник обнаружили в Таразе 12 февраля сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области.

    В массиве Арай стражи порядка обнаружили нарезной карабин Benelli Argo-E, калибра 308Win, похищенный в январе 2022 года из оружейного магазина Алматы, а также газовый пистолет SM Action калибра 9 мм с 1 патроном.

    «По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется досудебное расследование по статье 287 ч. 3 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств». В ходе оперативно-розыскных мероприятий наши сотрудники продолжают выявлять и обезвреживать схроны оружия», – сказал начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Тараз Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оружие и патроны изъяли у жителя Туркестанской области
    Установлены сообщники подозреваемого в организации нападения на журналистов
    Более 82 млн тенге присвоила сотрудница КТЖ
    30 кг наркотиков изъяли полицейские в Астане за два месяца
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров