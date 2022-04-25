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    Уклоняющихся от армии шымкентцев доставили на призывной участок

    25 Апреля 2022, 20:20

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Плановые рейдовые мероприятия по розыску призывников, не прибывших по вызовам управлений по делам обороны и уклоняющихся от призыва, проведены 22 апреля в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РК.

    «В результате рейда на призывной участок были доставлены 6 призывников. По итогам проведенных мероприятий жалоб со стороны родителей или призывников в управления по делам обороны не поступало», - отметили в ведомстве.

    Вместе с тем проблемным остается вопрос вручения повесток призывникам, которые чаще всего не проживают по заявленному адресу, скрываются родителями. Кроме того, по городу Шымкенту более 300 призывников, получивших повестки, не приходят на призывные участки для прохождения медицинской комиссии.

    В Минобороны подчеркнули , что уклонение от прохождения медицинской комиссии и воинской службы по призыву предусматривает административную и уголовную ответственность.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Шымкент Вооруженные силы
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