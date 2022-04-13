Уклонение от воинской службы наказывается штрафом или арестом - Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие наказания предусмотрены законодательством Республики Казахстан за неявку по повестке в военкомат или уклонение от воинской службы? Узнайте, что грозит уклонистам от армии на inform.kz. В Минобороны пояснили прохождение медицинской комиссии на призывные пункты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане проходит весенняя призывная кампания. Призыв граждан на срочную воинскую службу начался 1 марта и продлится до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в соцсетях распространилась информация о том, что нарушаются процедуры в части прохождения медкомиссии среди юношей.

«Ко мне обратились несколько матерей призывников по поводу незаконных действий военкомата в Нур-Султане. По словам родителей, несмотря на проблемы со здоровьем, у них нарушили процедуру медкомиссии и содержания призывников, то есть автоматом поставят «годен», хотя, по словам матерей, у детей есть противопоказания. Также родители заявляют, что их детей задержали прямо на улице и нарушают условия содержания», - написал пользователь в социальной сети.

В этой связи, Минобороны РК пояснили ситуацию по вызову граждан для прохождения медицинской комиссии.

«Касательно вызова граждан для прохождения медицинской комиссии на призывные пункты сообщаем, что все процедуры проводятся согласно законодательству. Юноши призывного возраста от 18 до 27 лет оповещаются о необходимости прибыть для прохождения медицинской комиссии бумажными повестками и sms-сообщениями. Если призывник после неоднократного оповещения не прибывает на сборный пункт, то сотрудники местных органов военного управления совместно с сотрудниками полиции выезжают по месту жительства и работы уклониста», - сообщили в Минобороны.

По результатам призывной медицинской комиссии определяется степень годности призывника к прохождению срочной воинской службы. Если юноша признан не годным, то в тот же день со сборного пункта он отправляется домой. Если призывник нуждается в дополнительном обследовании, то направляется в медицинские учреждения.

«Призывники, успешно прошедшие медицинскую комиссию и признанные годными к службе, в индивидуальном порядке рассматриваются призывной комиссией под председательством заместителя акима. Принимается решение о призыве», - отметили в Минобороны.

«Вместе с тем, напоминаем, что уклонение от прохождения медицинской комиссии и воинской службы по призыву предусматривает административную и уголовную ответственность. В случае неявки на медицинское обследование по повестке налагается штраф в размере 5 МРП», - обратились в ведомстве.

Уклонение от воинской службы влечет штраф в размере одной тысячи МРП, либо привлечение к исправительным работам в том же размере, либо к общественным работам до 400 часов, либо ограничением свободы или ее лишением на срок до одного года.