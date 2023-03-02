Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Укладку нижнего слоя покрытия трассы «Атырау-Астрахань» завершат в 2023 году

    2 Марта 2023, 14:33

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2023 году завершится укладка нижнего слоя покрытия 137 километров трассы республиканского значения «Атырау-Астрахань». Об этом сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Самат Айткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас на трассе республиканского значения «Атырау – Астрахань» ведутся работы по реконструкции 277 километров дороги. В 2021 году введено в эксплуатацию 60 километров, в 2022 году велась реконструкция оставшихся 217 километров. В настоящее время открыто движение 80 километров дороги с нижним слоем покрытия. До конца года планируется открыть движение оставшихся 137 километров с нижним слоем покрытия», - проинформировал Самат Айткалиев.

    По его словам, на реконструкцию трассы из республиканского и областного бюджетов выделено 22,9 млрд тенге. Из них 12 млрд тенге – из республиканского, 10,9 млрд – из местного бюджетов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Строительство Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда построят завод по производству серной кислоты в Туркестанской области
    Участок дороги Алматы - Ташкент закрыли для транспорта
    Алматинцы недовольны состоянием дорог - Ерболат Досаев
    О готовности Казахстана построить социальный объект в зоне бедствия в Турции заявил Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров