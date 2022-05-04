Указом Президента в Восточно-Казахстанской области образованы районы Ақсуат и Самар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства в составе Восточно-Казахстанской области образованы районы Ақсуат и Самар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев своим Указом «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», в соответствии со статьей 9 Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», постановил перенести административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области из села Аксуат в село Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, в составе Восточно-Казахстанской области Глава государства постановил образовать район Ақсуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района, а также район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

«Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций», - говорится в тексте Указа.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложен на Администрацию Президента Республики Казахстан.

Указ вводится в действие с 7 июня 2022 года и подлежит официальному опубликованию.



