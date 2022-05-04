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    Указом Президента в Восточно-Казахстанской области образованы районы Ақсуат и Самар

    4 Мая 2022, 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства в составе Восточно-Казахстанской области образованы районы Ақсуат и Самар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев своим Указом «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», в соответствии со статьей 9 Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», постановил перенести административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области из села Аксуат в село Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

    Кроме того, в составе Восточно-Казахстанской области Глава государства постановил образовать район Ақсуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района, а также район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

    «Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций», - говорится в тексте Указа.

    Контроль за исполнением настоящего Указа возложен на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    Указ вводится в действие с 7 июня 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Восточно-Казахстанская область Регионы Общество
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