Указ Президента о выборах дал старт новому электоральному циклу – Ерлан Карин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный советник РК Ерлан Карин сообщил, что предстоящие выборы Президента должны стать важным фактором, консолидирующим нашу страну перед новым этапом масштабных социально-экономических реформ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

«Указ Главы государства о назначении президентских выборов на 20 ноября дал старт новому электоральному циклу.

Инициатива о проведении выборов Президента в полной мере соответствует логике политических преобразований последних трех лет. Конституционная реформа закрепила новый, более сбалансированный порядок взаимодействия между ветвями власти. И для того, чтобы запустить новую модель, необходим рестарт всей политической системы, включая такие ключевые институты государства, как Президент, Парламент, Правительство, маслихаты.

Здесь следует отметить, что в экспертных и околополитических кругах дискуссии о предстоящей электоральной кампании велись достаточно давно. Ряд экспертов еще весной высказывались за необходимость проведения досрочных выборов.

Отличительной особенностью нынешних выборов стало заблаговременное обнародование всего графика предстоящих избирательных кампаний.

Президентские выборы были анонсированы Касым-Жомартом Токаевым практически за месяц до подписания соответствующего указа, тогда как ранее все внеочередные выборы объявлялись фактически в день подписания указа о дате их проведения. Этого времени было достаточно не только для широкого общественного обсуждения предстоящей кампании, но и для предварительной подготовки потенциальных участников. По закону выборы проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения, но по факту вся кампания продлится три месяца.

Единство общества, устойчивость государства, способность страны адекватно отвечать на любые внутренние и внешние вызовы обеспечиваются только в условиях сбалансированной и стабильной политической системы. Поэтому на фоне усиливающейся геостратегической турбулентности предстоящие выборы Президента должны стать важным фактором, консолидирующим нашу страну перед новым этапом масштабных социально-экономических реформ», - заключил Ерлан Карин.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.

Фото: akorda.kz















