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    Уимблдон сделал заявление о защите титула Елены Рыбакиной

    3 Июля 2023, 20:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Открытого чемпионата Великобритании по теннису (Уимблдон) опубликовала пост о действующих чемпионах турнира в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Instagram-аккаунт Уимблдона разместил изображение казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и серба Новака Джоковича, оставив следующую подпись: «Готовы к защите. По традиции, наши действующие чемпионы в одиночном разряде откроют первые два игровых дня на центральном корте».

    Ожидается, что 4 июля в первом круге Уимблдонского турнира Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) сыграет с американкой Шелби Роджерс (46-е место).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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