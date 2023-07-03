Уимблдон сделал заявление о защите титула Елены Рыбакиной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Открытого чемпионата Великобритании по теннису (Уимблдон) опубликовала пост о действующих чемпионах турнира в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Instagram-аккаунт Уимблдона разместил изображение казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и серба Новака Джоковича, оставив следующую подпись: «Готовы к защите. По традиции, наши действующие чемпионы в одиночном разряде откроют первые два игровых дня на центральном корте».

Ожидается, что 4 июля в первом круге Уимблдонского турнира Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) сыграет с американкой Шелби Роджерс (46-е место).