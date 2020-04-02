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    «Уимблдон» отменен впервые с 1945 года из-за коронавируса

    2 Апреля 2020, 12:10

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - «Уимблдон», один из четырех турниров Большого шлема, был отменен впервые со времен Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Турнир должен был состояться в Лондоне с 29 июня по 12 июля этого года.

    BBC также отмечает, что все мировые профессиональные теннисные матчи были отложены по крайней мере до 13 июля.

    Уимблдон стал последним в череде крупных летних спортивных мероприятий, которые были отменены. Чемпионат Европы по футболу Евро-2020 и Олимпийские игры в Токио отложены на 12 месяцев.

    Еще один турнир Большого шлема – Ролан-Гаррос во Франции, который должен был начаться в мае, был перенесен на 20 сентября - 4 октября.

    Ян Хьюитт, председатель All England Lawn Tennis Club, подчеркнул, что решение об отмене Уимблдона далось организаторам нелегко. Оно было принято с высочайшим уважением к общественному здравоохранению и благополучию всех тех, кто организует турнир.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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