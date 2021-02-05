Ухудшение погоды ожидается в Казахстане в выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстан на 6 - 8 февраля 2021 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Очередной активный циклон из районов Атлантики будет определять погоду большей части Казахстана. Ухудшение погоды с осадками (дождь, снег), в северной половине - с низовой метелью, а также гололед, туман будет наблюдаться по всей республике. К концу периода южная половина Казахстана окажется под влиянием отрога антициклона с центром над Туркменистаном. Быстрая смена атмосферных процессов вызовет колебание температурного фона по всей республике», - говорится в прогнозе синоптиков.