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    Ухудшение погоды: астанчан просят воздержаться от поездок за город

    25 Ноября 2022, 18:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, в выходные дни в столице ожидаются метель, гололед и понижение температуры. Спасатели просят жителей воздержаться от поездок за город, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    По данным синоптиков РГП «Казгидромет», 26 и 27 ноября в Астане ожидается понижение температуры воздуха днем до 22-24 мороза, ночью – до 30-32 градусов ниже нуля.

    Сегодня, 25 ноября, в городе наблюдается метель, сильные осадки и порывистый ветер.

    В связи с ухудшением погодных условий, ограничением видимости, понижением температуры воздуха департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует жителям и гостям столицы следить за метеорологическими сводками об изменениях погоды и введенных ограничениях (в том числе посредством приложения Darmen), воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными.

    В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону «112».


    Фото:gov.kz
    Астана Казгидромет Погода
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