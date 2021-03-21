Ухудшение эпидситуации: Жандарбек Бекшин обратился к алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин обратился к жителям южной столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы обратиться к представителям старшего поколения в возрасте 60 лет и выше: в первую очередь нужно быть предельно осторожными. Нужно прекращать с тоями. Мы знаем, что многие тои проводятся тайно», - заявил в ходе онлайн-брифинга Жандарбек Бекшин.

«Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что мониторинговые группы должны усилить свою работу. К сожалению, и днем, и ночью мы фиксируем факты нарушения карантина. Эти факты нужно пресекать», - отметил главный санитарный врач города.

Вместе с тем Ж. Бекшин обратился и к молодым людям.

«Хочу обратиться к молодежи. Мы расцениваем это как эгоизм и это нужно прекращать. Вы молодые, у вас эта болезнь проходит в бессимптомной форме, но вы приносите эту заразу в дом. Как результат - 37% случаев заражения происходят в семьях. Учитывая эти факты, нужно отказываться от походов в ночные клубы и рестораны, которые работают в неурочное время», - обратился Ж. Бекшин.

Ранее главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин озвучил прогноз по заболеваемостью коронавирусом на конец марта. По его словам, эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.

Напомним, в Алматы вводятся ограничительные меры из-за ухудшения эпидситуации в городе. За прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 437 случаев КВИ, что является наивысшим показателем.