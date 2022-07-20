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    Ухудшение эпидситуации: прогноз заболеваемости КВИ и «желтая» зона

    20 Июля 2022, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С конца июня эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась. Стали регистрировать больше случаев заболеваемости коронавирусной инфекции, а казахстанцы напуганы тем, что вернутся прежние правила - строгие ограничительные меры. В Минздраве заверили, что жестких ограничений уже не будет. Меры будут принимать с учетом матрицы оценки эпидситуации. Корреспондент МИА «Казинформ» поговорила с вице-министром здравоохранения, главным государственным санитарным врачом РК Айжан Есмагамбетовой. Комментарием по поводу ситуации с коронавирусом в Казахстане поделился также Страновой офис ВОЗ в РК.

    Регионы-лидеры по заболеваемости ковидом

    «В Казахстане, как и во многих странах мира, с конца июня отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекции. За последнюю неделю отмечается рост в 3,2 раза по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости ковидом наблюдается во всех регионах страны, но на сегодня практически 80% заболеваемости приходится на Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Алматинскую область. В этих четырех регионах за неделю зарегистрировано больше 500 случаев», - пояснила вице-министр здравоохранения.

    По ее словам, эпидемиологическое расследование всех случаев, зарегистрированных в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте, показало, что более 80% больных не вакцинированы вообще или прошло более 6 месяцев с момента вакцинации или ревакцинации.

    «Эти факты еще раз подтверждают, что вакцинация и ревакцинация – мощный инструмент в борьбе с коронавирусной инфекцией, который сегодня нам доступен. Призываем граждан воспользоваться возможностью и пройти вакцинацию, ревакцинацию, если прошло более 6 месяцев с момента получения прививки», - добавила Айжан Есмагамбетова.

    Сколько доз вакцин имеется в наличии?

    К слову, на сегодня осталось около 1 млн 600 тыс. доз вакцин. Из них чуть меньше 100 тыс. относится к Pfizer. На сегодняшний день Pfizer могут получить те, кто уже получил первую дозу и им нужно завершить курс вакцинации второй дозой, а также для первичной вакцинации беременных, кормящих женщин и подростков. В наличии также около 300 тыс. казахстанской вакцины QazVac и 1 млн 200 тыс. доз Sinofarm. Эти вакцины используются для всех категорий граждан, как для вакцинации, так и ревакцинации. Во всех регионах вакцин достаточно, заверяют в Минздраве.

    Реалистичный и пессимистичный прогноз на июль и август

    В Минздраве также подготовили реалистичный и пессимистичный прогноз заболеваемости коронавирусом. Так, по реалистичному сценарию, в июле среднесуточная заболеваемость прогнозируется в пределах 750 случаев коронавируса в сутки, а в августе - до 2 тыс. 500. При реализации пессимистичного сценария в июле будет регистрироваться до 1250 случаев, в августе – до 4 тыс. случаев.

    Как изменилось течение заболеваемости?

    По словам Айжан Есмагамбетовой, течение заболеваемости изменилось с точки зрения нарастания интоксикационного синдрома, однако меньшее проявление отмечается со стороны легких. То есть, вирус концентрируется в верхних дыхательных путях и в меньшей степени поражает легкие.

    «Однако повышается интоксикационный синдром: высокая температура, сильная головная боль, недомогание, боль в горле и другие симптомы, характерные для интоксикации», - пояснила главный санитарный врач страны.

    Какие ограничительные меры ждут казахстанцев в «желтой» зоне?

    Согласно данным матрицы оценки эпидемиологической̆ ситуации в регионах Казахстана на 18 июля 2022 года, опубликованной в Telegram МВК по нераспространению COVID-19, практически все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне. На границе с «желтой» - город Нур-Султан.

    Однако, Министерство здравоохранения подготовило ряд мер, которые могут быть приняты при переходе регионов в «желтую» зону. Межведомственной комиссией были рассмотрены предложения ведомства и одобрены ограничительные меры, которые будут приниматься при переходе в «желтую» зону.

    «При переходе регионов в «желтую» зону будут вводиться профилактические меры, направленные на уменьшение контактов и влияния на поведение населения. В первую очередь, перевод близких контактов на дистанционную форму работы, перевод сотрудников с абсолютным противопоказанием при их контакте с больным ковидом на дистанционную форму работы. В организациях образования исключается проведение мероприятий с совмещением групп. То есть в детских садах, в детских дошкольных учреждениях, объединениях групп на проведение общих мероприятий будет наложено ограничение. Усиление санитарно-дезинфекционного режима на всех объектах, в том числе влажная уборка, проветривание, использование антисептиков и жидкого мыла. Дополнительно рекомендуется использование медицинских масок в местах массового скопления населения: аэропорты, ЖД вокзалы, автовокзалы, рынки, ТРЦ, спортивные мероприятия, кинотеатры, ЦОНы, в организованных коллективах и во всех видах транспорта», - сообщила Айжан Есмагамбетова.

    Какой штамм циркулирует в стране?

    Данные секвенирования показали, что в стране циркулирует штамм «Омикрон», его субвариант ВА5. Он характеризуется легким течением, но высокой заразностью.

    «Учитывая уровень вакцинации, ревакцинации, а также свойство циркулируемого субварианта «Омикрона», готовность системы здравоохранения к росту заболеваемости актуализирована в матрице оценки эпидемиологической ситуации. То есть, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения (среднесуточное за семь дней) заменен на показатель занятости инфекционных коек на 100 тыс. населения», - добавила Айжан Есмагамбетова.

    В Страновом офисе ВОЗ в Казахстане отметили, что «Омикрон» вытеснил «Дельту» в качестве доминирующего варианта в Европейском регионе. Сообщается, что «Омикрон» является распространенным вариантом, но продолжающуюся эволюцию вируса необходимо тщательно отслеживать и контролировать с помощью национальных систем геномного наблюдения.

    «Омикрон» представляет значительную угрозу для невакцинированных. Каждый, кто имеет право на вакцинацию, должен сделать ее, а также сделать ревакцинацию, когда она будет предложена, особенно в приоритетных группах. Вакцинация остается нашей лучшей защитой от тяжелых заболеваний и смерти от всех циркулирующих в настоящее время вариантов вируса COVID-19», - считают в Страновом офисе ВОЗ в Казахстане.

    Эти слова подтвердила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова. Она призвала казахстанцев проявлять заботу о себе и близких.

    «Инфекция активно передается в обществе и, учитывая свойства варианта штамма КВИ «Омикрон» субварианта ВА5, рекомендуем вакцинироваться и ревакцинироваться, носить маски в местах массового скопления населения», - обратилась главный санврач страны.

    Что говорит ВОЗ о ситуации с коронавирусом?

    В Страновом офисе ВОЗ в Казахстане также отмечают, что вирус вызывал озабоченность и раньше, поэтому мы должны продолжать отслеживать его.

    Более высокая скорость тестирования и секвенирования будет иметь жизненно важное значение для отслеживания существующих и выявления новых вариантов по мере их появления. Не должно быть пробелов в тестировании, отчетности или эпиднадзоре. В мерах социальной защиты не должно быть разрывов, как и в вакцинации.

    COVID-19 не исчезнет просто так, считают в Страновом офисе ВОЗ в Казахстане. Поэтому эксперты рекомендуют выполнять следующие пункты, чтобы помочь всем выйти из чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения:

    - Защищать людей, уязвимых перед тяжелыми, опасными для жизни заболеваниями, путем постоянного использования мер профилактики и контроля инфекций, вакцинации, раннего выявления и высококачественного ухода.

    - Создать более надежные интегрированные системы наблюдения, которые лучше отслеживают распространение вируса, а также выявлять значительные геномные изменения, которые изменяют характеристики вируса.

    - Сохранять гибкость систем здравоохранения и быть готовыми к быстрому росту в случае появления нового вызывающего беспокойство вируса или даже нового вируса с пандемическим потенциалом.

    - Бороться с долгосрочными последствиями пандемии, в том числе с надвигающейся перспективой миллионов людей с «пост-ковидным» состоянием (известным как «затяжной COVID»), а также с отставанием приоритетов общественного здравоохранения, которыми пренебрегали во время кризиса.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация ВОЗ
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