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    Ухнаагийн Хурэлсух одержал победу на президентских выборах в Монголии

    11 Июня 2021, 08:52

    УЛААНБААТАР. МОНЦАМЭ - КАЗИНФОРМ - В Монголии завершились президентские выборы и по предварительным данным кандидат от Монгольской Народной партии Ухнаагийн Хурэлсух, набрав большинство голосов, одержал победу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОНЦАМЭ.

    По последним данным, за кандидата У. Хурэлсуха проголосовали 67,6 процента (815, 267), за кандидата от Демократической партии С. Эрдэнэ – 6 процентов (72,001), за кандидата от коалиции «Правильный человек – Электорат» Д. Энхбата –20,2 процента (242.257) избирателей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы Монголия
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