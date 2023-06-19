«Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 28-летний мужчина познакомился с 29-летней горожанкой через сайт знакомств в социальной сети. Во время их встречи подозреваемый угрожал потерпевшей ножом и нанес телесные повреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленник связав руки женщины скотчем, забрал 100 тысяч тенге и принадлежащий ей телефон, после скрылся с места происшествия. «Сотрудники криминальной полиции ДП незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Мужчина взят под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Разбой», - сообщили в полиции.