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    «Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании

    19 Июня 2023, 18:44

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 28-летний мужчина познакомился с 29-летней горожанкой через сайт знакомств в социальной сети. Во время их встречи подозреваемый угрожал потерпевшей ножом и нанес телесные повреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Злоумышленник связав руки женщины скотчем, забрал 100 тысяч тенге и принадлежащий ей телефон, после скрылся с места происшествия. «Сотрудники криминальной полиции ДП незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Мужчина взят под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Разбой», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК
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