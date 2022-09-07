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    Угрозы распространения пожаров на населенные пункты в ВКО нет - Даниал Ахметов

    7 Сентября 2022, 16:35

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Уже несколько суток спасатели ведут борьбу с огнем в районе Алтай Восточно-Казахстанской области, возгорание удалось локализовать. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    По словам главы региона, угрозы для населенных пунктов нет, эвакуация населения не планируется. На тушении пожара площадью 700 га задействованы все силы местных подразделений ЧС, местных исполнительных органов и лесничеств. Это почти 200 человек и 24 единицы техники. В труднодоступной горной местности на помощь спасателям приходят вертолеты МИ-8, которые осуществляют сброс воды с воздуха. Сейчас глава региона вылетел в село Сенное - это наиболее близкий к пожару населенный пункт, где развернут круглосуточный оперативный штаб и координируются действия спасателей.

    Возгорания сухой травы зафиксированы и в других районах Восточного Казахстана. Более 400 человек и 41 единица техники работают в поселке Каменный карьер - это пригород Усть-Каменогорска. Ориентировочная площадь пожара в этом районе - 35 гектаров, кроме пожарных, там задействованы 200 бойцов Нацгвардии, а также пожарные расчеты крупных предприятий региона. Полицейские осуществляют патрулирование дороги.

    Массивное возгорание также зафиксировано в Курчумском районе, неподалеку от озера Маркаколь. Здесь огонь удалось локализовать и не допустить его распространения к населенным пунктам. Угрозы для населения и имущества нет, ситуация находится на постоянном контроле.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Акимат МЧС Пожар
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